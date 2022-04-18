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وزير الداخلية التونسي: من الضروري تعزيز قدرات القوات الأمنية

وزير الداخلية التونسي: من الضروري تعزيز قدرات القوات الأمنية
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، خلال إشرافه على الذكرى 66 لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم الاثنين 18 أفريل 2022 على ضرورة ضمان جاهزية القوات الأمنية ومزيد تطوير المنظومة التكوينية للواحدات الأمنية وتعزيز قدراتهم البدنية والمعرفية مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية وتمكينهم من أحدث التجهيزات ووسائل العمل الضرورية.

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وجدد شرف الدين دعمه لعائلات الشهداء وحرصه على حسن الاحاطة بهم في إطار مؤسسة فداء التي تم احداثها لإقرار جملة من الاجراءات شهداء المؤسسة الأمنية خلال العمليات الارهابية من خلال تعهدها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدتهم في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.

كما دعا شرف الدين القوات الأمنية إلى مواصلة اليقظة والحرص على إنجاح لامتحانات الوطنية والمواعيد الدولية القادمة.

وأحيت هذه الذكرى تحت شعار قوات الأمن الداخلي "دائما على العهد للدفاع عن الوطن" بحضور كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال بمقر وزارة الداخلية، وتم منح أوسمة وتعليق ترقيات لعدد من القوات الأمنية المنتمية إلى مسالك الشرطة والديوانة والحماية المدنية والسجون والاصلاح.

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