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الرئيسان الروسي والجزائري يتفقان على مواصلة التنسيق الثنائي بصيغة أوبك+

الرئيسان الروسي والجزائري يتفقان على مواصلة التنسيق الثنائي بصيغة أوبك+
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائر عبد المجيد تبون أجريا محادثة هاتفية أكدا خلالها نيتهما مواصلة التنسيق الثنائي بصيغة "أوبك+" وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

العالم ـ روسيا

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحثا فيه الوضع في أوكرانيا.

وجاء في البيان أنه "تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا، وجرى الاتفاق على تفعيل اتصالات على مختلف المستويات".

وأضاف أنه "عند بحث قضايا المنطقة، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيسان نيتهما مواصلة التنسيق الثنائي بصيغة "أوبك+" وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

كما تبادل بوتين وتبون التهاني بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية للبلدين، مشيرين إلى التطور التدريجي والمستقر للعلاقات الودية بين الجزائر وموسكو.

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