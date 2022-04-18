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اللجنة الثقافية البرلمانية الايرانية تندد بالاساءة الى القرآن الكريم في السويد

اللجنة الثقافية البرلمانية الايرانية تندد بالاساءة الى القرآن الكريم في السويد
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

ندّدت اللجنة الثقافية البرلمانية الايرانية، في بيان صادر اليوم الاثنين، بالاساءة الى القرآن الكريم وحرق المصحف الشريف في السويد.

العالم - ايران

وتصدّر بيان اللجنة الثقافية البرلمانية الايرانية، الصادر اليوم الاثنين بهذا الشأن الآية الكريمة: «یَرِیدُونَ لِیُطفئُوا نُورَ الله بِأفوَاهِهِم وَاللهُ مَتِمُّ نُوِرِه وَ لَو کَرِهَ الکَافِرونَ».

وورد في البيان: إنّه في عالم اليوم الذي يبدو متحضرًا بظاهره ، تبرز بين الحين والآخر مؤشرات تدلل على الداخل النتن والنجس للأشرار. وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مشهد حرق المصحف الشريف في قلب أوروبا وإعادة الإساءات السابقة للرسول الاكرم محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) بذريعة حرية التعبير.

وأضاف البيان: الإساءة الأخيرة المجنونة والمتعمدة والمثيرة للاشمئزاز للقرآن الكريم في السويد ، والتي لا يمكن اعتبارها إلا خطوة جاهلة من قبل عدد قليل من العناصر المتطرفة الذين لا قيمة لهم ؛ لن تشكل نقطة النهاية لعداء أعداء الإسلام تجاه الشرع المقدس والمعجزة الإنسانية الأبدية.

يتبع...

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