الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة الايراني: سنطلق مرحلة جديدة من التطعيم العام خلال الاشهر القادمة

وزير الصحة الايراني: سنطلق مرحلة جديدة من التطعيم العام خلال الاشهر القادمة
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، انه سيتم إطلاق مرحلة جديدة من التطعيم العام ضد فايروس كورونا نهاية الصيف وبداية الخريف في انحاء ايران.

العالم - ايران

وقال بهرام عين اللهي: لغاية الشهر الاخير من فصل الصيف والشهر الاول من فصل الخريف، وبسبب انخفاض مستوى مناعة الجسم، سنطلق حملة تطعيم عام كجرعة معززة.

وأضاف: مادامت هذه الجائحة موجودة في البلاد، فعلينا ان ننفذ التطعيم. وعندما يخرج هذا الفايروس من حالة الجائحة فسيكون مثل مرض الانفلونزا، ولن تكون هناك حاجة للتطعيم العام.

وتابع: لقد تمكنا من احتواء الموجة السادسة من جائحة كورونا بشكل جيد، وفي الظروف الراهنة لا توجد مؤشرات على بروز موجة سابعة.

وبشأن توجه الايرانيين الى زيارة العتبات المقدسة في العراق، أوضح وزير الصحة الايراني: انه لا توجد مشكلة من قبل ايران لزيارة العتبات المقدسة، وبإمكان الاشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا التوجه لزيارة كربلاء المقدسة، مؤكدا انه في الوقت الحاضر السفر الى العتبات المقدسة يتم عبر الرحلات الجوية فقط.

روابط ذات صلة

مسؤول صحي ايراني: تطعيم 75 بالمائة من المواطنين في البلاد

ايران: 2009 اصابات و 25 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سماع دوي انفجارين بعد انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة

هجوم مسلح على فريق مسلسل بطلوع الروح في لبنان

مستوطنون يخططون لمسيرة أعلام في القدس الأربعاء

هل يتم استبدال ابن سلمان بشقيقه الأمير خالد؟!

ما هي الاطراف التي تسيء استغلال الأزمة الأوكرانية؟

تجمع طلابي أمام السفارة السويدية في طهران