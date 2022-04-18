وزير الصحة الايراني: سنطلق مرحلة جديدة من التطعيم العام خلال الاشهر القادمة

العالم - ايران

وقال بهرام عين اللهي: لغاية الشهر الاخير من فصل الصيف والشهر الاول من فصل الخريف، وبسبب انخفاض مستوى مناعة الجسم، سنطلق حملة تطعيم عام كجرعة معززة.

وأضاف: مادامت هذه الجائحة موجودة في البلاد، فعلينا ان ننفذ التطعيم. وعندما يخرج هذا الفايروس من حالة الجائحة فسيكون مثل مرض الانفلونزا، ولن تكون هناك حاجة للتطعيم العام.

وتابع: لقد تمكنا من احتواء الموجة السادسة من جائحة كورونا بشكل جيد، وفي الظروف الراهنة لا توجد مؤشرات على بروز موجة سابعة.

وبشأن توجه الايرانيين الى زيارة العتبات المقدسة في العراق، أوضح وزير الصحة الايراني: انه لا توجد مشكلة من قبل ايران لزيارة العتبات المقدسة، وبإمكان الاشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا التوجه لزيارة كربلاء المقدسة، مؤكدا انه في الوقت الحاضر السفر الى العتبات المقدسة يتم عبر الرحلات الجوية فقط.