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امين لجنة حقوق الانسان الايرانية : السويد تحولت الى سجن للمسلمين

امين لجنة حقوق الانسان الايرانية : السويد تحولت الى سجن للمسلمين
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" : ان السويد تحولت الى سجن للمسلمين؛ وذلك في معرض تعليقه على انتهاك حرمة القران الكريم في هذا البلد.

العالم - ايران

واكد "غريب ابادي" في تغريدة له عى تويتر اليوم الاثنين : ان التعرض للمقدسات الدينية، امر مرفوض جملة وتفصيلا.

واضاف : ان العصبية الدينية باتت منتشرة في ارجاء اوروبا، واليوم قد تحولت السويد بدعم الحكومة في هذا البلد، الى سجن للمسلمين؛ يبدو انهم اشتاقوا الى عهد التفتيش القروسطي عن العقيدة.

يذكر ان زعيم احد الفرق اليمينية المتطرفة في السويد "راسموس بالودين" وانصاره في مدينة لينكوبينغ السويدية، اقدموا يوم الجمعة 15 ابريل، على جريمة حرق القران الكريم؛ الامر الذي اثار موجة غضب واحتجاجات داخل السويد وبعض الدول الاسلامية.

وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية الايرانية امس، القائم باعمال السويدي في طهران وابلغته احتجاجا شديد اللهجة باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذا الاجراء المسيئ للمقدسات والذي جرى للاسف الشديد بدعم الشرطة السويدية وبذريعة الدفاع عن حرية التعبير.

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امين لجنة حقوق الانسان الايرانية : السويد تحولت الى سجن للمسلمين

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