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الرئيس العراقي يؤكد على تنمية العلاقات بين بغداد وطهران

الرئيس العراقي يؤكد على تنمية العلاقات بين بغداد وطهران
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح"، على تنمية العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الاثنين، بين الرئيس العراقي والسفير الايراني المنتهية مهامه في بغداد "ايرج مسجدي".

واشار "صالح" الى العلاقات المعمقة والتعاون القائم بين ايران والعراق وشعبيهما؛ لافتا الى اهمية الجهود لتوسيع هذه الاواصر وعقد الاستثمارات في شتى المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين.

كما اشاد بجهود "السفير مسجدي" في سياق تعزيز العلاقات الثنائية؛ متطلعا له بمزيد من النجاح خلال مهامه القادمة.

الى ذلك نوّه السفير الايراني المنتهية مهامه في بغداد، بموقف الجمهورية الاسلامية الداعم للعراق واستقراره وامنه وازدهاره، مؤكدا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد االتماسك والوحدة بين البلدين والشعبين.

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الرئيس العراقي يؤكد على تنمية العلاقات بين بغداد وطهران

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