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الإعلام العبري: سماع دوي انفجارين بعد انطلاق صافرات الإنذار في كيسوفيم والعين الثالثة بغلاف غزة

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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سماع دوي انفجارين بعد انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة

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