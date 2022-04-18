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النخالة: تهديدات العدو لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس

النخالة: تهديدات العدو لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا، وإن تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن غزة لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة.

العالم-فلسطين

وأضاف النخالة في تصريح له، الإثنين: "إن تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن غزة لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة".

من جانبه قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان: "إن تصريح القائد النخالة إعلان غضب للأقصى لن يحده التهديد لغزة".

وأضاف: "القائد النخالة أدرك أن لا تعويل على مجتمع دولي ولا أنظمة عربية للدفاع عن القدس. نداءات شعبنا للمقاومة للدفاع عن القدس ومشاهد العدوان على الأقصى وعماره من المصلين نصب عيني القائد المجاهد".

وتابع: "التصريح المقتضب للأمين العام غضبا للقدس رسالة للعدو وهمسة للقريب أن لا خير فينا إن لم ننتصر للقدس والأقصى المبارك. أن تكون الضفة وجنين فيها مع القدس دفاعاً وردعا للمحتل من المقاومة فهذا مزيد توحيد لنا فلسطينياً".

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