الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: حرق نسخ من القرآن ‏الكريم اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين

حزب الله: حرق نسخ من القرآن ‏الكريم اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

دان حزب الله في بيان بشدة إقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من القرآن ‏الكريم، معتبراً ‏ذلك اعتداء صارخاً على عقيدة المسلمين وتوهيناً متعمداً لدينهم ‏وتطاولاً خطيراً على كتاب الله لا ‏يمكن السكوت عنه أو تجاوزه.

العالم-لبنان

ورأى ان هذا الفعل هو تكرار ‏للمحاولات الدنيئة السابقة والرسومات المشينة التي ‏استهدفت الرسول الأعظم ‏محمد بن عبد الله (ص).‏

ودعا حزب الله في بيانه السلطات السويدية إلى تجريم الفاعلين وإنزال أشد العقويات الرادعة ‏بحقهم لمنع تكرار ‏مثل هذه الحوادث البغيضة، كما طالب في الوقت عينه إلى ‏استلهام المبادىء الإنسانية السامية التي ‏جاء بها القرآن الكريم والتي تحض على ‏الحوار والتسامح وقبول الآخر.‏

وحث البيان على تفعيل اوسع حملة استنكار وإدانة من قبل الأمة الإسلامية ‏جمعاء ومن ‏منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمرجعيات الدينية ‏والهيئات الإسلامية العليا ‏وعلماء الدين والأحزاب والقوى السياسية وجميع ‏الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية.‏

روابط ذات صلة

الإساءة الى القرآن في السويد.. حرية تعبير أم دعوة للكراهية؟

وزير الأوقاف المصري يعلق على ’حرق القرآن في السويد’

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله: حرق نسخ من القرآن ‏الكريم اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين

شاهد بالفيديو.. في يوم الاسير الفلسطيني.. تأكيد على التمسك بالمقاومة ودحر الاحتلال

وزير النفط الليبي: لا يمكننا حاليا إمداد أوروبا بمزيد من موارد الطاقة

شاهد بالفيديو... نشطاء في موريتانيا يحتجون في نواكشوط مطالبين بمحاكمة عادلة لسجناء الركيز

امين لجنة حقوق الانسان الايرانية : السويد تحولت الى سجن للمسلمين

الرئيس العراقي يؤكد على تنمية العلاقات بين بغداد وطهران