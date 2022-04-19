الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اجتماع للتنسيقي والوطني والعزم في بغداد.. وهذه مخرجاته

اجتماع للتنسيقي والوطني والعزم في بغداد.. وهذه مخرجاته
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

عقد الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم، مساء الاثنين، اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

العالم-العراق

وقال بيان للاطار التنسيقي، إنه "جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي والمخرجات التي من شأنها انهاء حالة الركود السياسي الراهن".

واكدت القوى المجتمعة على "اهمية مواصلة المساعي لايجاد مخرج للازمة السياسية، الامر الذي يستدعي التنازل من جميع الاطراف والقوى الوطنية عن مصالحها الخاصة لمصالح المواطن والمضي في طرح (خارطة طريق) تسعى لاحداث انفراجة في العملية السياسية والانتقال الى الخطوات العملية لتشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي".

وشدد المجتمعون وفقاً للبيان على "ضرورة الاسراع في وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق والبدء فورا في محاورة جميع القوى السياسية والجلوس على طاولة حوار من اجل التفاهم لتعزيز العملية الديمقراطية وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة المواطن العراقي بالنظام السياسي القائم".

روابط ذات صلة

الكاظمي في عيد الفصح: لنبقى معا تحت سقف العراق

العراق.. امتداد تعلن عن مبادرة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر

المالكي يؤكد إفشال مخططات التفرد بالسلطة في العراق

الكاظمي: ذكرى الانفال تدفعنا لبناء عراق يسوده السلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"مجتهد" يكشف ما بداخل حقيبة ملفات سرية هربها أمراء سعوديين

اجتماع للتنسيقي والوطني والعزم في بغداد.. وهذه مخرجاته

الحشد الشعبي يعلن قتل إرهابيين اثنين غربي الانبار (صورة)

اهالي الفوعة وكفريا.. وذكريات مؤلمة لمجزرة الراشدين التي لا تنسى

الصدر يحذر تركيا من قصف الأراضي العراقية

مقتل عسكري تركي خلال عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق