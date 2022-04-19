الحشد الشعبي يعلن قتل إرهابيين اثنين غربي الانبار (صورة)

العالم-العراق

قال مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إن “قوة من الواء 17 بالحشد الشعبي تمكنت من صد تعرض لفلول “داعش الارهابي على قاطع عمليات عكاشات باربع عجلات نوع بيك اب”.

وأضاف، أن “ابطالنا تمكنوا من قتل إرهابيين اثنين من ضمن القوة المهاجمة”، مؤكدا ان “عجلات العدو جاءت من عمق الصحراء قبل ان تفر مجددا تجر ذيول الخيبة والخسران باتجاه عمق الصحراء”.

واشار قائد العمليات ان “التعرض راح ضحيته شهيد وجريح من اللواء 17 بالحشد الشعبي”.

وطمأن مصلح اهالي محافظة الانبار بأن “قطعات الحشد الشعبي على استعداد كامل لمواجهة اي هجوم محتمل”.

وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي في بيان، أن قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي تصدت، الاثنين، تعرضا لفلول داعش الارهابي غربي الانبار.