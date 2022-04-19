اهالي الفوعة وكفريا.. وذكريات مؤلمة لمجزرة الراشدين التي لا تنسى

العالم – قضية اليوم

رغم المشهد الدموي الذي كان يحيط بها عقب التفجير، يذهب حديث تلك السيدة عن ابنها البكر صالح ورحلة البحث عنه بين جثث ضحايا التفجير، لم يحضر ذهنها ذلك المشهد المؤلم بقدر ما يحضر الحديث عن صالح ابن الأربعة عشر ربيعاً.

لازالت تلك السيدة تبحث أملاً يعيد لها ابنها المختطف، تتأمل صوره وتتحدث عنه كما لو أنه حاضرا بين أفراد عائلته وتؤكد " لم تغب الغصة عن قلوبنا رغم مرور كل هذه السنين، ابني البكر اختطف وهو بعمر 14 عاماً واليوم أصبح 19، قضى خمس سنوات بعيد عن عائلته ولا نعلم فيها عنه شيء ". حيث لا يزال مصير أكثر من 150 شخصاً من عوائل البلدتين ممن كانوا في قافلة الراشدين مجهولاً، والمعلومات المتوفرة بأنهم اقتيدوا إلى تركيا بعد اختطافهم عقب التفجير.

في ذلك اليوم من نيسان عام 2017، طغى التفجير الإرهابي الذي استهدف قافلة أبناء كفريا والفوعة في ضاحية الراشدين في حلب، على كل ما سواه من تطورات في الحرب السورية. وفضلاً عن عدد الشهداء الكبير الذين قضوا من جرّاء الاعتداء الذي وقع، والذي ارتقى فيه 150 شهيد على الأقل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، وشكلت هذه المجزرة صندوق بريد دموي يحمل رسائل سياسية. واليوم بعد مرور خمس سنوات على التفجير، ترجح التحليلات ان خلاف الجهات الاجنبية الداعمة للجماعات المسلحة والارهابية على التحكم بمسار الحرب المفروضة على سورية، كان أحد أسباب هذه المجزرة.

في الذكرى الخامسة للتفجير، لم يلتئم جرح عشرات العوائل المهجرة من بلدتي كفريا والفوعة في إدلب رغم مرور خمس سنوات على جريمة كانت الأشد دموية في تاريخ الحرب السورية ضد سكان البلدتين، لا يزال ذلك المشهد وما أعقبه حاضراً في الذاكرة، ويؤكد انه كان مصداقا عقليا على ان " لا امان ولا ميثاق ولا التزام عند المجموعات الارهابية، ولا ضمانات دولية. ابتزوا الخارجين من الفوعة وكفريا لساعات انتظار طويلة في حي الراشدين"، هذا ما قاله الصحفي جميل الشيخ مراسل قناة العالم، والذي كان محاصرا في الفوعة، في مشاهد نيسان الأليمة، حين فجر انتحاري سيارة كبيرة، استبدل المواد الغذائية فيها بالمواد المتفجرة، فسقط عشرات الشهداء والجرحى والمخطوفين، فكان درب الالام الذي سلكه الأهالي الخارجين من حصار، لا يوازيه حصار في تاريخ الحروب، ليخرجوا للتفجير الذي اسقط كل القوانيين الدولية والإنسانية، مع سقوط الطفل المدلى جثة متفحمة من حافلة ركبها وأهله على سبيل نجاة من ارهاب ما رعى عهدا، ولا حرمة لأطفال ونساء وعجز أقعدتهم سني الحصار الظالم لسنوات، هنا يصمت الصحفي جميل الشيخ ويضيف، " كلما أتذكر ما حل بقافلة الأهالي في الراشدين ينتابني الحزن الشديد وتخيم علي حالة من الإحباط واليأس ممزوجة بالخوف تارة و تارة أخرى بالغضب والاستفزاز، وأشعر بعظامي وكأنها بدأت تتكسر وبعروقي وكأنها تتقطع ونياط قلبي تبدأ بالتمزق" ينتفض جميل بحركة غير ارادية ليقطع مرور شريط تلك الذكريات الأليمة.

حسام زیدان