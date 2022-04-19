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"مجتهد" يكشف ما بداخل حقيبة ملفات سرية هربها أمراء سعوديين

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال المغرد الشهير بتسريباته السياسية على تويتر، “مجتهد” إن مجموعة من أمراء آل سعود هربوا “حقيبة” تحوي مستندات حساسة جدا إلى خارج السعودية وأوصلوها لصحيفة أمريكية كبرى.

العالم - السعودية

وذكر مجتهد في تغريدته إن حقيبة تتضمن معلومات وتسجيلات ومقتنيات حساسة جدا وسرية تم تهريبها خارج السعودية.

وأوضح المغرد الشهير أن الملفات والمقتنيات السرية داخل تلك الحقيبة، تتضمن طريقة قتل اللواء الفغم، وقضية خاشقجي.

كما تشمل بحسبه وضع ولي العهد السابق محمد بن نايف، وكذلك عم محمد بن سلمان أحمد بن عبد العزيز، ووضع تركي بن عبدالله.

وكذلك تضمن ملفات الحقيبة السرية العلاقة مع كوشنر وقضايا أخرى.

وكشف مجتهد عمن يقف وراء تهريب تلك الحقيبة وقال:”الحقيبة هربها عدد من الأمراء وأنباء عن وصولها لإحدى الصحف الأمريكية الكبرى.”

وفي نهاية تغريدته، اشار مجتهد إلى أن المصدر الذي أمده بتلك التسريبات لم يسمح بنشر تفاصيل أخرى.

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