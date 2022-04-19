مزاعم غربية بشأن رسالة تهدید ايرانية للكيان الصهيوني

العالم - ايران

واشارت وكالة انباء فارس، أنه اثر التحذيرات الاخيرة الموجهة من قبل مختلف المسؤولين العسكريين والمدنيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن بينها رئاسة الجمهورية والجيش وحرس الثورة الاسلامية الى الكيان الصهيوني بشأن اي مغامرة يرتكبها ادعت مصادر غربية بوجود رسالة تحذير ايرانية إلى تل ابيب.

وزعم حساب "اينتل اسكاي" في تويتر -المتخصص في مجال تحليل الأخطار الدولية، رصد الطيران الدولي والاخبار الخاصة بمختلف الأزمات- بأن ايران وجهت تحذيرا من خلال رسالة إلى الكيان الصهيوني عبر وسيط حول بنك الاهداف التي يمكن استهدافها داخل الكيان.

وادعى هذا الموقع: "وجهت ايران عبر وسطاء اوروبيين رسالة الى اسرائيل تضمنت صور مواقع مخازن جميع الاسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية لهذا الكيان والتي يمكن استهدافها في اول مواجهة عسكرية."

ولم يتم نشر تفاصيل أكثر حول هذا الخبر المزعوم ، كما لم يعلق اي مسؤول ايراني او صهيوني على هذا النبأ.

يذكر ان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي اكد في كلمة امس الاثنين خلال مراسم خاصة بيوم الجيش الإيراني، ان على الأعداء أن يعلموا أن الجيش الإيراني يرصد كل تحركاتهم ومستعد للرد على أدنى تحرك لهم، مضيفا: نقول للصهاينة إذا كنتم تسعون إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فلتعلموا إننا نرصد تحركاتكم بدقة.

وقال: ان اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية سيجعل الكيان الصهيوني لن يشعر بالهدوء والامان، مضيفا: سنستهدف مركز الكيان الصهيوني عند أدنى تحرك منه ضد الشعب الايراني.

وتابع الرئيس الايراني: ان رسالة هذا الاقتدار لجميع المحرومين في العالم هي أن قواتنا المسلحة هي نقطة أمل للمظلومين والمستضعفين في جميع أنحاء العالم.