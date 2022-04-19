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الأمن العراقي يعلن القبض على 8 إرهابيين في الأنبار ونينوى

الأمن العراقي يعلن القبض على 8 إرهابيين في الأنبار ونينوى
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

تمكنت القوات الأمنية العراقية من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين في محافظتي الأنبار ونينوى غرب وشمال البلاد.

العالم-العراق

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان: “إنه بعمليات نوعية واستباقية منفصلة نفذت في قواطع العمليات استناداً إلى معلومات من الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوات مشتركة من قيادة القوات البرية أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين مناصفة بين محافظتي نينوى والأنبار”.

وأشار البيان إلى أن القوات العراقية تمكنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ مع صاروخ غراد شمال غرب نينوى كما ضبطت 55 قذيفة هاون مختلفة العيارات و50 عيار 14,5 ميليمتراً و 29 مقذوفاً مختلفاً و14 عبوة ناسفة و7 مساطر تفجير و5 صواريخ مختلفة وهي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت الشرطة العراقية ألقت القبض في وقت سابق على أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

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