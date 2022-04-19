استشهاد فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال شرق جنين

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، استشهاد المواطنة حنان محمود خضور (18 عاماً) متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال، الأسبوع الماضي، ونُقلت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة فقوعة.

بدوره، أوضح الناشط مفيد جلغوم، لـ"العربي الجديد"، وهو من بلدة فقوعة، أن الفتاة حنان محمود خضور، وهي طالبة ثانوية عامة، أصيبت قبل عشرة أيام بجروح خطيرة في البطن، وأدى ذلك لتضرر أعضاء جسدها الحيوية من كبد وكلى وطحال بشكل كبير، وأجريت لها العديد من العمليات، لكن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياتها وأعلن عن استشهادها الليلة.

وأشار جلغوم إلى أن الشهيدة حنان خضور كانت في مدينة جنين تستقل مركبة عمومية وعائدة لمنزلها في فقوعة بعدما حصلت على درس خصوصي بإحدى مواد الثانوية العامة، حيث كانت قوات الاحتلال في تلك الأثناء تقتحم مدينة ومخيم جنين، فاستهدفت تلك القوات المركبة بالرصاص، ويبدو أنه من النوع المتفجر فأصيبت حنان وتضررت أعضاؤها الداخلية وكانت بين 13 إصابة أخرى خلال اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين، فيما استشهد الشاب أحمد السعدي كذلك.

واقتحمت قوات الاحتلال في ذلك اليوم مدينة ومخيم جنين، وداهمت شقة للشهيد رعد حازم منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب والتي قتل فيها عدة إسرائيليين واستشهد رعد، حيث أخذت تلك القوات قياسات تلك الشقة تمهيدًا لهدمها، علماً بأن تلك الشقة تقع على أطراف المخيم.