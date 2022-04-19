الحرب الروسية تكشف عن الوجه القبيح للنفاق الغربي

العالم - انقلاب الصورة

وقد اتخذ الغرب، حزمة قرارات عقابية بحق الاجتياح الروسي لاوكرانيا، لكن هل فعل الغرب نفس الشئ مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين، او الاميركي للعراق، او مع فرنسا في اجتياح افريقيا؟

ثم تضامن لاعبو كرة القدم مع اوكرانيا، في حين انه عندما تضامن لاعب مصري مع غزة تمت معاقبته.

اما مواقع التواصل، والتي كانت قد بدأت تحظر صور الاسلحة وحملها والترويج لها قبل العملية الروسية في اوكرانيا، قامت بالسماح بنشر مقاطع عنف في الازمة الاوكرانية وهذا عدا عن السماح بنشر اعلانات التطوع لفيلق المقاومة الدولية الذي أنشأه الرئيس الاوكراني ودعم الخارجية البريطانية للمتطوعين من بريطانيا.

ثم قبل ذلك، كانت شعارات منع ومحافحة العنصرية علی حسب الدين والعرق واللون تملأ اوروبا، لكن ومنذ بداية الازمة الاوكرانية شاهدنا العنصرية علی حقيقتها، فقد شهدت اوكرانيا، اجلاء البيض وترك أصحاب البشرة السمراء.

وانتشرت دعوات للتعاطف مع ذوي الشعر الاشقر والعيون الزرقاء وانهم ليسوا عرب أو افغان. وقال اخرون ان الاوكران متحضرين ويشاهدون نتفلكس ويستخدمون الانستغرام وليسوا مثل البقية في الشرق الاوسط.

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