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الجزائر تشترط لإعادة سفيرها إلى مدريد 'توضيحات' إسبانية بشأن الصحراء الغربية

الجزائر تشترط لإعادة سفيرها إلى مدريد 'توضيحات' إسبانية بشأن الصحراء الغربية
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجزائر أن عودة سفيرها إلى مدريد مرهونة بتقديم الحكومة الإسبانية "توضيحات مسبقة" بشأن الأسباب التي جعلتها تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية ليصب في صالح الموقف المغربي.

العالم - الجزائر

وقال المبعوث الخاص المكلف قضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن عودة السفير الجزائري إلى مدريد "ستقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي".

وأكد بلاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ الأمر ليس مسألة "غضب مؤقت للجزائر" سيزول مع مرور الوقت.

وأتى تصريح المسؤول الجزائري بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكن "من حل هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة" وأن تتمكن بلاده "من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر".

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الجزائر تشترط لإعادة سفيرها إلى مدريد 'توضيحات' إسبانية بشأن الصحراء الغربية