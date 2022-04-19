حماس: المقاومة مستمرة بكل وسائلها وبكل ساحاتها

العالم - خاص بالعالم

واضاف محمد حمادة ان المقاومة مشروعة ومقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل هي مقاومة مشروعة بما فيها المقاومة المسلحة وكان هذا هو رد الفصائل للوساطات ان من يجب ان تقطع يده ويمنع عن العدوان هو المحتل.

واكد الناطق باسم حركة حماس عن القدس ان الاستقرار هو ذريعة يحاول الاحتلال من خلالها ان يمرر الرسائل التي يريدها فاذا كان الاستقرار يعني ان يتعرض الفلسطيني للقتل والتهجير ومنعه من الصلاة في المسجد الاقصى فهذا بعيد المنال.

وشدد الناطق باسم حركة حماس عن القدس على ان المقاومة مستمرة بكل وسائلها وبكل ساحاتها في فلسطين.

واشار محمد حمادة الى ان الهدف من تلك الاتصالات هو انهم عقدوا اتفاقيات مع الاحتلال من اجل ان يخرج الاحتلال نفسه من ازمة لا يريد ان يدخل فيها وان المطبعين راهنوا رهانا خاطئا اذا ما اعتقدوا ان علاقتهم بهذا الاحتلال يمكن ان يحقق مصالح تعود عليهم بالنفع.

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