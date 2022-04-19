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وزير خارجية الجزائر يؤكد موقف بلاده الثابت لدعم القضية الفلسطينية

وزير خارجية الجزائر يؤكد موقف بلاده الثابت لدعم القضية الفلسطينية
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم  موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية دون أي تحفظ، من أجل إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" ولتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

العالم - الجزائر

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير لعمامرة مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتعبيرا عن موقف الجزائر الداعم للحق الفلسطيني والرافض لانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأماكن المقدسة، وتحديدا استباحة المسجد الأقصى ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وبحث الوزيران – حسب بيان للخارجية الفلسطينية – أفضل السبل لمواجهة تلك الإجراءات، وتفعيل مؤسسة الجامعة العربية للتعبير عن التضامن العربي مع فلسطين والتأكيد على وقوف الدول العربية مع الحق الفلسطيني وفي وجه سياسات الاحتلال "الإسرائيلي".

وشكر الوزير الفلسطيني نظيره الجزائري على هذا الموقف الثابت للجزائر، الذي يقدره الشعب والقيادة الفلسطينية أفضل تقدير وتستند عليه في تحركاتها السياسية والدبلوماسية كافة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بينهما خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن هناك جهودا تبذل من أجل توحيد الموقف العربي ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل كافة.

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وزير خارجية الجزائر يؤكد موقف بلاده الثابت لدعم القضية الفلسطينية