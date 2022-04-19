الرئيس الصربي: العقوبات ضد روسيا ستكلفنا ثمنا باهظا

العالم - أوروبا

وفي تصريح لقناة "تي في بينك" المحلية، مساء الإثنين، قال فوتشيتش، الذي فاز مؤخراً بولاية ثانية، إن وجهة نظره الشخصية بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا تختلف عن وجهة النظر الرسمية للدولة الصربية.

وأضاف: "روسيا تدعم وحدة أراضي صربيا منذ عام 2001، وسواء فرضت صربيا عقوبات على روسيا أم لا، فإن ذلك سيكلفها كثيراً".

وأردف: "أعتقد أننا سنحصل على الغاز الروسي بسعر معقول مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا".

وتعرضت صربيا، التي تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز والنفط الروسي، لانتقادات بسبب إعلانها الحياد حول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ورفضها فرض عقوبات على موسكو.

وقال فوتشيتش: "هذه الحرب تؤثر أيضا على صربيا، واجبنا هو العمل وفقا للقانون الدولي واحترام المبادئ".

وتعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها بسبب "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بأنها دول "غير صديقة"، وتشمل القائمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولاً أوروبية وبعض حلفائها الآسيويين.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.