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قتلى وجرحى بانفجار قرب مركز تعليمي في كابل + فيديو

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أفغانية اليوم الثلاثاء بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات إثر انفجار بمدرسة في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول.

العالم - أفغانستان

وحسب الإعلام إن الانفجار وقع في منطقة مدرسة ممتاز في كابول، أيضًا في الجزء الغربي، وأفاد بأن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الانفجار.

وأضاف المصادر: "بعد الانفجار الأول، كان هناك انفجار ثان في مدرسة رحيم شهيد في منطقة دشت برشي، حيث قُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات".

هذا وكان قد وقع انفجار في وقت سابق من هذا الشهر بمسجد "بل خشتي" والذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود المصلين.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، عبر "تويتر" إن "المهاجم ألقى قنبلة يدوية على المصلين داخل المسجد بعد ظهر اليوم الأربعاء".

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