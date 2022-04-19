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"غوتيريش" يطالب بإحترام الأماكن المقدسة في القدس المحتلة وإعادة الأمل للفلسطينيين

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

شدد أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، على ضرورة إعادة الأمل للفلسطينيين، مطالبًا بحفظ الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس واحترامه.

العالم - فلسطين

جاء ذلك في بيان أصدره،يوم أمس، ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام.

ومنذ يوم الجمعة الماضية، ساد توتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل دعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحامات للأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

وأضاف البيان "جدد الأمين العام دعوته إلى الهدوء والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس واحترامه".

وأكد أنه "من الضروري إعادة الأمل للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب مشاركة المجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام دعماً لحل الدولتين".

كما تشهد الضفة الغربية توترا بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، أسفر عن مقتل 18 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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