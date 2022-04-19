مجلس الأمن يبحث اليوم نتائج اجتماع المسار الدستوري الليبي

العالم - ليبيا

وجددت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب التزامها بتنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب للوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة، في حين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس حالة «القوة القاهرة» ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد، بعد يوم واحد من إيقاف الإنتاج في حقل نفطي في الجنوب.

ويستمع مجلس الأمن لإحاطة المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، حول اجتماعات القاهرة وما وصلت إليه المناقشات بين وفدي البرلمان وما يعرف ب«الأعلى للدولة»، التي انتهت أمس، دون تحقيق تقدم ملموس في مسار التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، على أن تتواصل المشاورات بعد عيد الفطر.

وقالت وليامز، في ختام الاجتماعات، «إن المشاورات جرت في أجواء توافقية وتم الاتفاق على استمرارها بعد عيد الفطر».