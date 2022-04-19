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الدفاع الروسية: مقاتلاتنا دمرت 60 هدفا عسكريا ومستودعين لصواريخ "توتشكا يو" في أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقاتلاتنا دمرت 60 هدفا عسكريا ومستودعين لصواريخ
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو قصف 60 هدفا عسكريا في أوكرانيا بما في ذلك مستودعين لصواريخ "توتشكا-يو" وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" وأربع مسيّرات.

العالم - روسيا

وجاء في التقرير اليوم لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ55.

- خلال الليل، تم تدمير 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية.

- مقاتلاتنا دمرت 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ "Tochka-U".

- استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية 1260 هدفا عسكريا أوكرانيا، بما في ذلك 25 موقعا للقيادة، وقاذفتا صواريخ من طراز Buk-M1، و 1214 مكانا لتجمعات عسكرية.

- إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "MiG-29" واربع طائرات بدون طيار، واعتراض صاروخين من طراز "Tochka-U" (توتشكا يو)

- منذ بداية العملية العسكرية الروسية، تم تدمير 140 طائرة، و487 طائرة بدون طيار، و252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة، و256 منشأة MLRS ، وغيرها.

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الدفاع الروسية: مقاتلاتنا دمرت 60 هدفا عسكريا ومستودعين لصواريخ "توتشكا يو" في أوكرانيا

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