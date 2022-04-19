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رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوجه دعوة للرئيس الايراني لزيارة اسلام اباد

رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوجه دعوة للرئيس الايراني لزيارة اسلام اباد
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الوزراء الباكستاني الجديد “محمد شهباز شريف” دعوة رسمية لرئيس الجمهورية اية الله “ابراهيم رئيسي” لزيارة اسلام آباد.

العالم - باكستان

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شریف، السيد رئيسي، لزيارة اسلام آباد، وذلك في رد على رسالة التهنئة التي أرسلها له بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء.

وأعلنت السفارة الباكستانية في طهران عبر حسابها الرسمي على تويتر: ان شريف اعرب عن أمله في أن تعمل طهران وإسلام آباد على تعزیز العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين في مختلف المجالات. ووجه دعوة رسمية للرئيس الايراني لزيارة اسلام آباد.

وقد هنأ رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، الاسبوع الماضي، رئيس وزراء باكستان الجديد محمد شهباز شريف بمناسبة انتخابه لهذا المنصب، معربا عن أمله في أن تؤدي المرحلة القادمة الى المزيد من التعاون بين البلدين .

وأكد السيد رئيسي في رسالة التهنئة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائما لتعزيز التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في جميع المجالات، بما في ذلك خلال المرحلة الجديدة.

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