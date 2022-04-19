هل بدات السعودية التطبيع مع "إسرائيل" علنيا؟

العالم - سبورتي

-جميع المؤشرات تشير الى قرب تطبيع السعودية مع الكيان الاسرائيلي رسميا بعد ان كان خفيا .

- سياسيا ، تقارير سابقة نشرتها صحيفة The Guardian البريطانية عام 2020 كشفت عن الدور الذي لعبته السعودية لتمهيد الأرضية لاتفاق التطبيع، الذي وقَّعته كل من الإمارات والبحرين

- اقتصاديا ، موقع Al-Monitor الامريكي عام 2021 ، نشر تقريرا كشف فيه عن استثمارات سعودية هائلة في شركات التكنلوجيا الإسرائيلية.

-اعلاميا ، موقع قناة العربية السعودية ورغم الاجواء الملتهبة في فلسطين والمخاطر التي تحيط بالمسجد الاقصى وسقوط مئات الجرحى الفلسطينيين واعتقال المئات، خلت من اي خبر عن فلسطين في صفحتها الرئيسية .