الاطار التنسيقي يرفض مشروع انبوب نفطي بين العراق والاردن

العالم - خاص بالعالم

ورأی الربيعي في تصريح لقناة العالم ان المشروع سوف يكبد العراق تكلفة مالية ضخمة دون وجود جدوى اقتصادية للبلاد.

وأكد الربيعي إنّ مرور الأنبوب النفطي بأراض ذات نشاط ارهابي سيُعرِضه للاعتداءات الاسرائيلية.

وأثار موضوع تصدير النفط الخام من محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة في الأردن جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية في العراق محذرين من أن الغرض منه إيصال النفط إلى "إسرائيل".

ويواجه المشروع عدة تحديات وعقبات منها ما يتعلق بتوفير المبالغ الكبيرة التي يحتاجها تمويل المشروع.