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لليوم الثاني..

القوات التركية تقصف بالمدفعية بلدة أبو راسين بريف الحسكة

القوات التركية تقصف بالمدفعية بلدة أبو راسين بريف الحسكة
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

لليوم الثاني على التوالي استهدفت القوات التركية بالمدفعية بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة الشمالي.

العالم-سوريا

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصادر محلية بأن “الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين قصفوا بالمدفعية لليوم الثاني على التوالي بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وذكرت المصادر أن عشرات الأسر نزحت من منازلها والتجأت إلى البساتين والأراضي الزراعية والقرى الآمنة نتيجة العدوان الشرس على بلدتهم.

وأمس الاثنين ذكرت مصادر محلية بأن “الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين قصفوا بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة مناطق في مركز بلدة أبو راسين وقرى تل الورد وربيعات ودادا عبدال والنويحات والأسدية وخضراوي ومشيرفة التابعة لها بالريف الشمالي ما أدى إلى دمار كبير بعدد من المنازل والممتلكات وحالة من الهلع لدى المواطنين” وفقا لـ سانا.

وأضافت المصادر ان “اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها طال بقذائف الهاون محيط قرى المباقر وقبور الغراجنة وتل شنان بمنطقة تل تمر بالريف الشمالي الغربي وأسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة وبعض منازل المواطنين”.

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