شاهد: طائرات اسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة بغزة

العالم - فلسطين

مصادرُ فلسطينية اكدت أنّ طيرانَ الإحتلال أطلقَ ثلاثةَ صواريخَ على موقع القادسية التابع للمقاومة غربَ مدينة خانيونس.

وفي المقابل أكدتْ كتائب عز الدين القسام أنّ دفاعاتِها الجوية تصدتْ لطيران الاحتلال في اجواء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.

واعتبر المتحدث باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم أن القصف الصهيوني لبعض المواقع الفارغة محاولة فاشلة لمنع الشعب الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى. واكد استمرار المواجهة مع الاحتلال على كل محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة وفي الداخل الفلسطيني.

الغارات الاسرائيلية جاءت بعد ساعات من اعلان جيش الاحتلال ان منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت صاروخاً أُطلق قطاع غزة باتّجاه فلسطين المحتلة، مشيرا الى ان صفارات الانذار دوّتْ في مستوطناتِ الغلاف.

وعلى اثر ذلك اعلن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت سلسلة من الإجراءات لزيادة عدد الصهاينة المنتشرين إلى جانب عناصر الأمن في المدن والبلدات داخل الاراضية الفلسطينية المحتلة. وقال بينيت إن هذه الإجراءات من اجل تعزيز الأمن لدى المستوطنين، وذلك في أعقاب العمليات الفدائية التي نفذت في داخل فلسطين المحتلة والتي اسفرت عن مقتل اربعة عشر مستوطنا واصابة اخرين.

وعلى اثر ذلك قرر وزير الأمن الاسرائيلي، عومير بار ليف تسهيل منح رخص حيازة السلاح للصهاينة، في خطة تهدف إلى زيادة عدد المسموح لهم بحمل السلاح بشكل كبير لكن القرار يحتاج الى مصادقة لجنة الأمن الداخلي البرلمانية.