آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول قيام عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة أشار مراسلنا الى قيام المستوطنين بالتوجه الى تلك المستوطنة في محاولة باعادة التواجد فيها، وقام جيش الكيان باغلاق مداخل بلدو برقة لمنع الفلسطينيي من التحرك في تلك المنطقة والسماح للمستوطنين التواجد فيها.

ونوه مراسلنا الى انه في كل مرة يتم الدعوة الى اعادة بناء هذه المستوطنة ومستوطنات أخرى تم اخلاؤها في السابق. مشيرا الى أن عملية الاقتحام الاسرائيلي تمت اليوم من مسجد الصخرة وتم ضرب النسوة المصليات.

وكان قد أصيب عدد من الشبان، ظهر اليوم الثلاثاء، في مواجهات اندلعت على مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بعد اغلاق مدخل برقة بالسواتر الترابية تمهيدا لاقتحام المنطقة من قبل المستوطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ، "تعاملت طواقمنا مع 32 إصابة بينها 25 إصابة اختناقاً بقنابل الغاز في مواجهات برقة بنابلس".

من جهة أخرى دعا نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النفير العام بهدف التصدي لمسيرة يعتزم المستوطنون المتطرفون اليهود تنظيمها ظهر اليوم الثلاثاء، شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وشدد النشطاء على ضرورة التصدي لمسيرة المستوطنين المتجهة لمستوطنة "حومش" في قرية برقة اليوم وسط توقعات بمشاركة أكثر من 10 آلاف مستوطن في المسيرة.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي طرقا رئيسة؛ استعدادا لاقتحام المستوطنين مستوطنة "حومش" المخلاة من أراضي برقة، ومنها مدخل البلدة، وطريق طولكرم- جنين، وطريق نابلس- جنين.

وتقع مستوطنة"حومش" على أراض فلسطينية بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، والتي أخلاها الاحتلال قبل سنوات؛ خشية عمليات المقاومة المتكررة في المنطقة.

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