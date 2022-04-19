إقتحامات المسجد الأقصى...تطورات الحرب في أوكرانيا

العالم - بانوراما

من جهة أخرى ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على جرائم سلطات الاحتلال باطلاق صاروخ نحو الاراضي المحتلة.



فيما اعترضت المقاومة طائرة حربية في اجواء غزة بسلاح جديد ما سلط الضوء معادلة الصراع مع الكيان الاسرائيلي وسبل ردعه.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول:سيطرة القوات الروسية على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا بينما فرت القوات الأوكرانية من المدينة.



هذا وبدأت القوات الروسية والقوات المدعومة منها عمليات عسكرية واسعة في شرق اوكرانيا قالت الدفاع الروسية انها تهدف لتحرير منطقة الدونباس واعادة الامن والاستقرار اليها.



وفي ماريوبول بدأت مجموعات خاصة بدأت باقتحام أراضي مصنع آزوفستال على بحر ازوف حيث لا يزال عشرات الجنود الاوكران يتحصنون فيه ورفضهم الاستسلام.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.