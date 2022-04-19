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شاهد..بالخريطة/ أحداث الـيوم الـ55 للحرب في اوكرانيا

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

تنقل لكم قناة العالم بالتفاصيل والخرائط، تطورات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوما بيوم.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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