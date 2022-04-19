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أميركا.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بولاية أوريغون

أميركا.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بولاية أوريغون
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الأمريكية مصرع شخص واحد وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار على محطة وقود في مدنية بورتلاند بولاية أوريغون.

العالم ـ الأميركيتان

وقال شهود عيان، إن الضحايا الأربعة كانوا يقفون خارج محطة وقود بالقرب من حدود غريشام المجاورة عندما توقفت سيارة وأطلقت النار باتجاههم.

وأكدت الشرطة، العثور على رجل ميتا في مكان الحادث، فيما تم نقل ثلاثة أحداث إلى مستشفيات المنطقة، أحدهم مصاب بجروح خطيرة.

ولم يتم التعرف على الرجل الذي أصيب برصاصة قاتلة، لكن الضباط في مكان الحادث أكدوا أن جميع المصابين الأربعة كانوا من المراهقين.

ويأتي إطلاق النار، بعد يوم من إعلان السكان المحليين أمام اجتماع لمجلس المدينة في بورتلاند، أن وضع حد لإطلاق النار أصبح "أولوية قصوى".

ويوم أمس قتل شخصان و جرح 8 أخرون في حادث إطلاق نار جماعي وقع خلال حفلة منزلية مليئة بالقاصرين في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حسبما أعلنت الشرطة الأمريكية.

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