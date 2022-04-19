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الخارجية الايرانية تدين الجريمة التي ارتكبها التكفيريون واستهدفت تلاميذ ابرياء غرب العاصمة الافغانية كابل منتهكين شهر رمضان المبارك

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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