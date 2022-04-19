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وزير الخارجية اللبناني يلغي زيارته المقررة لليمن

وزير الخارجية اللبناني يلغي زيارته المقررة لليمن
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

ألغى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب زيارته التي كانت مقررة لليمن لحضور جلسة أداء ما يسمى بـ"المجلس الرئاسي" اليمين.

العالم- لبنان

يتبع...

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