الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عمليات بغداد تنفي وجود إنذار "ج" للقطعات الامنية

عمليات بغداد تنفي وجود إنذار
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، وجود انذار "ج" للقطعات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، فيما أعلنت عن إجراء جديد سيتخذ في منطقة الكرادة داخل.

العالم - العراق

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطعات الأمنية في العاصمة بغداد تقوم بواجبها، ولا يوجد انذار (ج)"، مبيناً أنه "لغاية الآن لم تصل رسالة أو نداء من العمليات المشتركة أو وزارة الدفاع بادخال القطعات في انذار (ج)".

وأضاف أن "الأمور طبيعية والمقاتلين سواء كانوا ضباطاً ومراتب يتمتعون بإجازات طبيعية"، مشيراً الى أن "هناك حيطة وحذراً في شهر رمضان الذي يحتاج الى إجراءات بسبب وجود تهديدات حقيقية".

وبشأن غلق الشارع الرئيسي لمنطقة الكرادة داخل، أكد سليم: "أجريت برفقة وفد أمني جولة في منطقة الكرادة أمس واستمعت الى أصحاب المحال التجارية الذين أكدوا أنهم تضرروا من هذا القطع"، مبيناً أن "هذا القطع جاء بسبب كثرة المتبضعين ،ولوجود تهديد حقيقي للمنطقة".

وتابع: "للتخفيف عن كاهل أصحاب المحال في هذه المنطقة اتخذنا إجراء سيتم تطبيقه اليوم والذي يتضمن فتح الشارع الرئيسي للمنطقة مع وضع عجلات التفتيش (السونار)، في المداخل، إحداها من جهة ساحة كهرمانة ،والأخرى من جهة منطقة سبع قصور، التي ستقوم بتفتيش العجلات لتكون هناك انسيابية بحركة السير".

روابط ذات صلة

العراق.. إعلان حالة الإنذار القصوى (ج) في عموم المحافظات

العامري: يجب إنهاء حالة الانسداد السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التطبيع الاعلامي الاخرس على طريقة ابن سلمان..

لجنة الامن القومي بايران: الاساءة للقرآن الكريم في السويد جاهلية حديثة

ايران وسوريا تبحثان زيادة فرص التعاون في المجال الصحي

لاجئون في تونس ينقلون احتجاجاتهم من جنوبي البلاد إلى العاصمة

بالوثائق.. فضيحة الكشف عن عمولات سعودية مقابل نقل كأس السوبر

نائب وزير النفط الايراني: مستعدون لتوسيع نظام المقايضة النفطية