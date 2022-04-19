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سيارة وزير الدفاع التونسي تتعرض للسرقة!

سيارة وزير الدفاع التونسي تتعرض للسرقة!
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نقلاً عن مصادر أمنية، مساء أمس الإثنين، أن السيارة الخاصة لوزير الدفاع في الحكومة التونسية، عماد مميش، تعرضت إلى عملية سرقة في مدينة أريانة شمال العاصمة.

العالم - تونس

واستولى مجهول على ما كان داخل السيارة عندما كانت متوقفة في أحد الشوارع في مدينة أريانة.

وشرعت الوحدات الأمنية التونسية في إجراء الأبحاث اللازمة من أجل الكشف عن هوية سارق سيارة وزير الدفاع الذي يعد الشخصية الثالثة الأهم في الحكومة التونسية بعد رئيسة الحكومة ووزيرة العدل.

وتحوّلت عملية سرقة السيارة إلى موضوع للتندر في منصات التواصل الاجتماعي في تونس. ورأى البعض أن سيارة وزير الدفاع لم تسلم من السرقة فما بالك بسيارة المواطن العادي.

في المقابل قال آخرون إن سارق سيارة الوزير سيكون تعيس الحظ عندما يُقبض عليه في وقت قياسي، بينما يتعرض الكثير من المواطنين للسرقة من دون القبض على الفاعلين.

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