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قائد الجيش الايراني: قادرون على صنع طائرات حربية

قائد الجيش الايراني: قادرون على صنع طائرات حربية
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي قدرة الصناعات الجوية على صنع طائرات حربية، لافتا الى التقدم الجيد الحاصل في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها.

العالم- ايران

وقال اللواء موسوي في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال لقاء القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي معه لمناسبة يوم الجيش الذي صادف يوم امس: ان الاكتفاء الذاتي في الجيش خاصة في القوة الجوية له طويل حيث تم بناء اساسه في فترة الشهيد ستاري في مجموعة "اوج" التابعة للقوة الجوية.

واضاف: انه وفي ضوء الثقافة الجيدة للملاحة الجوية والبنية التحتية الجيدة والراسخة المتوفرة، يمكننا القول بثقة باننا قادرون على صنع المقاتلات كما ان الجيش حقق منجزات جيدة في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها حيث ان مسيرتها التكاملية مازالت مستمرة.

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