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الجهاد: على الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تحمل المسؤولية تجاه ما يجري بالأقصى

الجهاد: على الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تحمل المسؤولية تجاه ما يجري بالأقصى
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين خالد البطش “جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الى عدم التنصل من المسؤولية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى من تصاعد للعدوان والاستفزازات الصهيونية في الأقصى”.

العالم - فلسطين

وقال البطش اليوم الثلاثاء “في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتصاعدة على المسجد الأقصى ومحاولات إقامة الهيكل المزعوم كمقدمة لهدم المسجد الأقصى، ندعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لجلسة طارئة ليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في حماية القدس والمقدسات ووقف الاعتداءات الصهيونية على المصلين من النساء والرجال والأطفال في الأقصى، وعدم التهرب من مسؤولياتهم القومية والإسلامية تحت أي ظرف من الظروف”.

وأكد البطش أن “المسجد الأقصى في خطر حقيقي وأن المنطقة كلها ستدخل في التصعيد حال تنفيذ العدو لمخططاته”.

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