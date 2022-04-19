المغرب بصدد إطلاق إذاعة خاصة لليهود!

العالم - المغرب

وقال ذات المتحدث إنّ الإذاعة المغربية الجديدة ستحمل تسمية"موزاييك" وإنّ إطلاقها بشكل رسمي سيكون يوم 22 سبتمبر المقبل.

وستبثّ الإذاعة الناطقة بالعربية والعبرية والأمازيغية والفرنسية، في مناطق الدار البيضاء، مراكش، والعاصمة الرباط. قبل تعميم بثّها إلى مدن أخرى على غرار فاس وطنجة.

وتستهدف الإذاعة التي خصّص لها مبلغ 10 مليون درهم، ما يزيد عن مليون يهودي في المغرب، حسب ما ذكره ذات المسؤول.

وفي 18 أفريل، عبّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تبرُّئها من بطولة كأس العالم لكرة القدم للمحامين، التي تحتضنها مراكش في الفترة مابين 7 و15 ماي المقبل. بسبب مشاركة وفد إسرائيلي.

واستنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان ما أسمته “محاولات إقحام وفد صهيوني ضمن المشاركين في فعاليات كأس العالم للمحامين في كرة القدم”.

وأوضحت الجمعية أنّ البطولة منظّمة من طرف شركة ربحية. لا صلة لها بالهيئات المهنية للمحامين المغاربة.

وجاء في ذات البيان:"تعلن الجمعية للرأي العام، أنها غير معنية بتنظيم هذه التظاهرة.

كما أنها تعلن رفضها المشاركة فيها نظرا لمحتواها التطبيعي مع الكيان الصهيوني المحتل".