أنقرة: لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا

العالم ـ تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" عن ألتون قوله إن "تركيا تظل عامل استقرار مهم في منطقة البحر الأسود، فموقع اسطنبول يشكل مصدرا مهما للأطراف المتصارعة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والسلام في أوكرانيا".

وأشار إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا "تؤثر على العالم كله، بما في ذلك تركيا".

وأضاف المسؤول في إدارة أردوغان أن "تركيا تحظى بالثقة في كل من روسيا وأوكرانيا من خلال مساهمتها المخلصة والواقعية في هذه العملية، وأظهرت أنه لا يمكن إجبار أنقرة على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا".

وأردف ألتون: "أعتقد أن جميع الجهات الدولية الفاعلة قد أدركت الجاذبية والتأثير الخاصين لتركيا".

وتابع: "المقاربات المطروحة في العواصم الغربية والقراءات الجيوسياسية التي تم إنشاؤها وفق قواعدهم من أجل احتقار تركيا وإدانتها قد فشلت".