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ا ف ب: روسيا تعلن طرد 36 دبلوماسيا بلجيكيا وهولنديا ردا على إجراء مماثل اتخذته بلجيكا وهولندا عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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