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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير: الولايات المتحدة تعتبر النشاط الروسي الجاري في شرق أوكرانيا مقدمة لهجوم أكبر بكثير في البلاد
وكالة يونيوز: الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يدعو إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا لمدة 4 أيام تبدأ من الخميس المقبل
الهلال الأحمر الفلسطيني: 79 إصابة تعاملت طواقنا معها في بلدة برقة بنابلس بينها 11 إصابة بالرصاص المطاطي وتعرض 2 من الصحفيين للاختناق
ا ف ب: روسيا تعلن طرد 36 دبلوماسيا بلجيكيا وهولنديا ردا على إجراء مماثل اتخذته بلجيكا وهولندا عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا
مراسل العالم: حاجز للجيش السوري في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي في الحسكة يطرد رتلاً للمحتل الأمريكي يضم خمس مدرعات عسكرية
أ ف ب : وزارة الخارجية الروسية تعلن تطرد 37 دبلوماسيا أوروبيا
الخارجية الايرانية تدين الجريمة التي ارتكبها التكفيريون واستهدفت تلاميذ ابرياء غرب العاصمة الافغانية كابل منتهكين شهر رمضان المبارك
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة
الهلال الأحمر الفلسطيني : 32 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس بينهم 25 حالة اختناق بقنابل الغاز
الهلال الأحمر الفلسطيني : 32 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس بينهم 25 حالة اختناق بقنابل الغاز
الهلال الأحمر الفلسطيني: 79 إصابة تعاملت طواقنا معها في بلدة برقة بنابلس بينها 11 إصابة بالرصاص المطاطي وتعرض 2 من الصحفيين للاختناق
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش
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