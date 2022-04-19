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مظاهرة في شيكاغو رفضا لانتهاكات الاحتلال ضد المقدسات والفلسطينيين

مظاهرة في شيكاغو رفضا لانتهاكات الاحتلال ضد المقدسات والفلسطينيين
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

شارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية ومتضامنين أجانب بتظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تنديدا باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية خاصة في مدينة القدس والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، واستمرار الاقتحامات المتكررة لمدن الضفة الغربية وسياسة الإعدامات الميدانية وهدم البيوت واستمرار حصار قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وجابت المسيرة شوارع مدينة شيكاغو رافعين الأعلام الفلسطينية وصور ولافتات تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وندد المشاركون بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأطول احتلال في العصر الحديث.

ونددوا كذلك بتقاعس المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني الأمر الذي يشجع قادة الاحتلال بالإمعان في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.

وطالب المشاركون في المسيرة التي نظمها التحالف من أجل العدالة في فلسطين فرع شيكاغو الحكومة الأمريكية بالتوقف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية، وضرورة التدخل لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

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مظاهرة في شيكاغو رفضا لانتهاكات الاحتلال ضد المقدسات والفلسطينيين

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