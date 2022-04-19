شاهد: القسام تعرض تصديها للطيران الصهيوني بصواريخ أرض-جو

العالم- فلسطين

وكانت طائرات الاحتلال شنت غارات على مواقع غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بزعم الرد على صاروخ أطلق في وقت سابق صوب إحدى مستوطنات "الغلاف".

وأطلقت طائرات الاحتلال نحو ستة صواريخ على موقع "القادسية" غربي خانيونس، ما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

وأضاف أن المقاومة أطلقت مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال.

من جهته، عدّ الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن "القصف الإسرائيلي لبعض المواقع الفارغة، محاولة فاشلة لمنع شعبنا الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى".

ووجه "قاسم"، في بيان، فجر اليوم، "التحية إلى رجال المقاومة، الذين تصدوا للطيران الحربي بالمضادات الأرضية، امتداداً لحالة الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل ساحات الفعل النضالي ثأراً للعدوان على القدس والمقدسات".

وأشار إلى أن "القصف جاء للتغطية على فضحية الاحتلال الصهيوني، المتمثلة بانتهاك كل القوانين والأعراف الانسانية بعدوانها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك".