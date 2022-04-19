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رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير: الولايات المتحدة تعتبر النشاط الروسي الجاري في شرق أوكرانيا مقدمة لهجوم أكبر بكثير في البلاد

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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