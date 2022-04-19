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بدء مؤتمر عبر الفيديو بين بايدن وحلفائه حول الحرب في اوكرانيا

بدء مؤتمر عبر الفيديو بين بايدن وحلفائه حول الحرب في اوكرانيا
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء اجتماعاً افتراضياً مخصّصاً للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا مع حلفاء واشنطن الرئيسيين، كما أعلن البيت الأبيض، وذلك غداة بدء موسكو في شرق أوكرانيا مرحلة جديدة من عمليتها العسكرية.

العالم ـ أوروبا

وبدأ المؤتمر عبر الفيديو قبيل الساعة 10,00 بتوقيت واشنطن (14,00 ت غ) وضمّ القادة الفرنسي إيمانويل ماكرون والبريطاني بوريس جونسون والايطالي ماريو دراغي والألماني أولاف شولتس والروماني كلاوس يوهانيس والبولندي أندريه دودا والكندي جاستن ترودو والياباني فوميو كيشيدا.

وقال البيت الأبيض إنّ الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ شارك أيضًا في الاجتماع الافتراضي بالإضافة إلى رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أورسولا فون دير لايين وشارل ميشيل.

وفي وقت سابق، حسبما نقلت فرانس برس، أعلن مسؤول اميركي ان بايدن سيبحث مع هؤلاء القادة في “الدعم المستمر لاوكرانيا والجهود الرامية للتحقق من محاسبة روسيا”.

والاثنين قال الرئيس ماكرون الذي يخوض حملته الانتخابية، إنه سيناقش مع نظرائه "موضوع العقوبات" ضد روسيا التي يستمر الغربيون في تشديدها للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وردا على سؤال الاثنين عن عقوبات أميركية جديدة محتملة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن “ستشدّدها” طالما واصلت روسيا “حملتها ضد أوكرانيا”.

ويأتي الاجتماع الافتراضي في أعقاب تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أنّ "القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق في منطقة دونباس شرق البلاد، الهدف الاستراتيجي الجديد للقوات الروسية بعد انسحابها من منطقة كييف".

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