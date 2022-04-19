البرهان يرحب بمبادرة الحكماء لتوحيد وتنسيق المبادرات الوطنية

العالم - السودان

كما أشاد المجلس باتخاذ الحوار منهجا لإدارة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتغليب صوت الحكمة وضبط النفس.

ورحب البرهان بمبادرة الحكماء لتوحيد وتنسيق المبادرات الوطنية التي تصب في إطار الجهود الوطنية المخلصة لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وأمن لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد مجلس حكماء السودان على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لجمع كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.

من جانبه أوضح البروفيسور علاء الدين الزاكي عضو مجلس حكماء السودان أن الوفد اطلع رئيس مجلس السيادة على نتائج المشاورات واللقاءات التي تمت مع القوى السياسية والحزبية.

مبيناً أن المجلس أقام عدة ورش عمل لتحليل وجمع المبادرات المطروحة لحل الأزمة والمقدرة بـ ٣٥ مبادرة ضمت عددا من مناديب الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية لعمل مصفوفة ومقترح للوثيقة الدستورية ، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة أمن على كافة الحلول والرؤى المقترحة.

وأشار عضو مجلس الحكماء الى أن الايام القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق بين كافة المبادرات لإيجاد صيغة وطنية مشتركة لحل الأزمة السياسية الراهنة ، مبشراً بأن الأزمة في طريقها للانفراج خلال الأيام القليلة.