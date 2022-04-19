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السفارة الايرانية في بيروت تطلق سلتها الرمضانية لفلسطينيي المخيمات

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

جريا على عادتها وككل عام قامت سفارة الجمهورية الاسلامية في بيروت بتوزيع هدية شهر رمضان الى الشعب الفلسطيني دعما لصموده ومقاومته عبر تقديم الاف الحصص الغذائية ليتم توزيعها على مخيمات اللاجئين في لبنان، بحضور سفير ايران في لبنان محمد جلال فيروز نيا وحشد من العلماء وممثلي الفصائل الفلسطينة والاحزاب اللبنانية .

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم شكر الشيخ الدكتور محمد موعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على “وقوفها دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية منذ أكثر من أربعة عقود”، واكد على “استمرار نهج الإنتفاضة والمقاومة في وجه العدو الصهيوني المتغطرس”.

وكانت قد أطلقت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان سلتها الرمضانية السنوية التي توزعها على أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، خلال حفل في باحة السفارة في بئر حسن وذلك يوم الثلاثاء 19/4/2022، حضره السفير في لبنان محمد جلال فيروزنيا، النائب السابق مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله، رئيس مجلس الأمناء في “تجمع العلماء المسلمين” الشيخ غازي حنينة وحشد من القوى والفصائل الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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