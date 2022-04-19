السفارة الايرانية في بيروت تطلق سلتها الرمضانية لفلسطينيي المخيمات

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم شكر الشيخ الدكتور محمد موعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على “وقوفها دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية منذ أكثر من أربعة عقود”، واكد على “استمرار نهج الإنتفاضة والمقاومة في وجه العدو الصهيوني المتغطرس”.

وكانت قد أطلقت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان سلتها الرمضانية السنوية التي توزعها على أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، خلال حفل في باحة السفارة في بئر حسن وذلك يوم الثلاثاء 19/4/2022، حضره السفير في لبنان محمد جلال فيروزنيا، النائب السابق مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله، رئيس مجلس الأمناء في “تجمع العلماء المسلمين” الشيخ غازي حنينة وحشد من القوى والفصائل الفلسطينية.

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